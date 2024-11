Una notte di devastazione a Sestri Levante

La notte scorsa, Sestri Levante, un incantevole comune della Liguria, è stata colpita da una mareggiata che ha lasciato il segno. L’area portuale è stata particolarmente danneggiata, con un peschereccio affondato e un altro capovolto. Le onde alte hanno invaso le strade, causando danni a una discoteca, a un ristorante e a un’auto parcheggiata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e i turisti.

Allerta meteo e onde alte

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha emesso un avviso meteo che prevede la più intensa mareggiata del 2024 in Liguria, con onde che potrebbero raggiungere i 7 metri al largo. Questo fenomeno atmosferico ha colpito non solo Sestri Levante, ma anche altre località della regione, mettendo a dura prova le infrastrutture costiere. Le onde hanno invaso piazzale Marinai d’Italia e via Pilade Queirolo, creando disagi e preoccupazione tra i cittadini.

Interventi urgenti e sopralluoghi

In risposta alla situazione critica, il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha effettuato un sopralluogo nell’area portuale. Durante la visita, ha incontrato i pescatori locali, ascoltando le loro preoccupazioni e garantendo un intervento urgente per rinforzare la diga foranea. Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco di Chiavari, ai carabinieri e alla capitaneria di porto, sono state mobilitate per gestire l’emergenza e valutare i danni. La comunità si sta unendo per affrontare questa difficile situazione, con la speranza che le misure adottate possano prevenire futuri eventi simili.