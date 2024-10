Un onore prestigioso

La nomina a Cavaliere del lavoro rappresenta un traguardo significativo nella carriera di Marina Berlusconi, che ha recentemente ricevuto questa onorificenza al Quirinale. Durante la cerimonia, ha espresso la sua profonda gratitudine al presidente Sergio Mattarella e al consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro. Questo riconoscimento non è solo un premio personale, ma un tributo a tutti coloro che lavorano nel Gruppo Mondadori e in Mediaset, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione collettiva.

Un legame familiare profondo

Marina ha dedicato il suo riconoscimento al padre, Silvio Berlusconi, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Questo legame familiare sottolinea l’eredità e l’impatto che la famiglia Berlusconi ha avuto nel panorama imprenditoriale italiano. Ricordando la cerimonia di quarant’anni fa, Marina ha condiviso un momento toccante della sua infanzia, evidenziando come tali esperienze rimangano impresse nella memoria e nel cuore. La sua testimonianza non solo celebra il passato, ma anche il futuro del suo impegno nel mondo del lavoro.

Un riconoscimento collettivo

Marina Berlusconi ha voluto sottolineare che il titolo di Cavaliere del lavoro non è solo un riconoscimento personale, ma un tributo a tutte le persone che contribuiscono quotidianamente al successo delle aziende del gruppo. Ha affermato: “Questo cavalierato è anche per loro e con loro desidero condividerlo”. Questa dichiarazione mette in luce l’importanza della collaborazione e della passione che caratterizzano il lavoro di tutti i membri del gruppo. La sua visione si allinea con un approccio moderno al lavoro, dove il successo è il risultato di uno sforzo collettivo e non solo individuale.