Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Rivolgo le mie congratulazioni all’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. A lui gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico. Un sentito ringraziamento all’ammiraglio Enrico Credendino per l’impegno con cui ha servito la Marina e il Paese". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Marina militare: Fontana, 'congratulazioni e buon lavoro all'ammiraglio Berutti Bergotto'
