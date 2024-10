La tutela della sicurezza sul lavoro: un impegno costante per lo Stato e una responsabilità collettiva per evitare ulteriori perdite di salute e dignità

La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un impegno costante per lo Stato. Questo è quanto affermato dal presidente Sergio Mattarella in un messaggio rivolto all’Associazione nazionale per i lavoratori mutilati e invalidi. “In questa giornata, l’Italia dedica un pensiero a coloro che hanno tragicamente perso la vita o subito incidenti e malattie a causa delle proprie attività lavorative. Si tratta di un momento di introspezione, commemorazione e di rinnovato impegno – continua il messaggio. Ogni vita spezzata e ogni esistenza danneggiata richiedono una risposta collettiva per evitare ulteriori perdite di salute e dignità per tutti i lavoratori”.

Impegno dello Stato per la sicurezza sul lavoro

