Alla cerimonia presso l’Altare della Patria per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dalle alte cariche militari e parlamentari, ha reso omaggio al milite ignoto con una corona di fiori.

Mattarella, il messaggio del 4 novembre “Paese coeso, unito, portatore di valori di pace”

In un messaggio ufficiale, il Presidente ha ricordato l’importanza del 4 novembre, data che celebra l’unità della nazione e l’opera delle Forze Armate, le quali hanno reso possibile un’Italia indipendente, libera e fondata su principi democratici. Ha sottolineato come, attraverso eventi storici significativi – dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale, fino alla Liberazione e all’integrazione europea e atlantica – l’Italia sia diventata un simbolo di coesione e di pace internazionale.

Il Presidente ha espresso un pensiero particolare per i militari impegnati in missioni internazionali, specialmente in Medio Oriente, dove, sotto l’egida delle Nazioni Unite, contribuiscono al mantenimento della pace e alla tutela dei diritti umanitari in condizioni estremamente difficili.

Mattarella celebra il 4 novembre: “Un Paese unito e ispirato alla pace”

Le Forze Armate italiane, rappresentate dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, rimangono impegnate nella difesa della libertà nazionale e dei diritti di ogni cittadino. In un periodo complesso a livello internazionale, il loro operato rimane essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità. Il Presidente ha concluso esprimendo la riconoscenza della Repubblica verso i suoi militari, ringraziandoli per il loro impegno e la loro dedizione.