Mattarella: tutti sono chiamati a costruire la pace

Roma, 22 nov (Adnkronos) - L'opera del Cuam "lancia una messaggio di esortazione e di preziosa provocazione, tutti sono chiamati a costruire la pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Padova, all'Annual meeting del Cuam. ...