Un rito ancestrale che si rinnova

Ogni anno, la notte di Capodanno, Bologna si prepara a un evento che affonda le radici nella tradizione: il rito del vecchione. Questa cerimonia, che prevede la cremazione di una gigantesca figura, rappresenta un momento di purificazione e di speranza per l’anno che verrà. Nel 2025, il vecchione avrà un aspetto del tutto nuovo, grazie all’opera dell’artista Yole Signorelli, conosciuta anche come Fumettibrutti. La sua creazione, intitolata Mercurio, non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo di lotta per la diversità e l’inclusione.

Mercurio: un simbolo di diversità

Mercurio, l’araba fenice che brucerà in piazza Maggiore, è stata concepita come una figura mitologica che incarna la resilienza e la trasformazione. Con il suo colore rosa e i capelli d’argento, Mercurio si erge su un baule azzurro, ancora chiuso, che rappresenta una società che, secondo l’artista, è ancora troppo poco inclusiva. Questo baule simboleggia le potenzialità inespresse e le storie non raccontate di molte persone, in particolare della comunità LGBTQ+. L’opera invita a riflettere su quanto sia importante aprire quel baule e dare voce a chi è stato storicamente emarginato.

Un messaggio di speranza per il futuro

La scelta di un’artista transgender per realizzare il vecchione di quest’anno non è casuale. Yole Signorelli, bolognese d’adozione ma originaria di Catania, porta con sé una visione artistica che sfida le convenzioni e celebra la diversità. Mercurio diventa così un faro di speranza, un invito a costruire una società più inclusiva e accogliente. La sua presenza in piazza Maggiore non è solo un momento di festa, ma un’opportunità per riflettere sulle sfide che ancora oggi molte persone affrontano nella loro vita quotidiana.

Un evento da non perdere

Il rito del vecchione è un appuntamento imperdibile per tutti i bolognesi e non solo. La cerimonia di bruciare Mercurio rappresenta un momento di unione, in cui la comunità si riunisce per celebrare la vita, la diversità e la speranza. Nonostante le difficoltà e le divisioni che caratterizzano il nostro tempo, eventi come questo ci ricordano l’importanza di abbracciare le differenze e di lavorare insieme per un futuro migliore. La notte di Capodanno a Bologna non sarà solo un momento di festa, ma un potente messaggio di inclusione e accettazione.