Matricidio in un’abitazione a Messina. Un giovane di 26 anni avrebbe ucciso la madre con 15 coltellate, dopo averla stordita con lo spray al peperoncino.

Messina, stordisce la mamma con lo spray al peperoncino e la uccide a coltellate

Questa mattina, 14 gennaio 2025, un giovane di 26 anni avrebbe ucciso con 15 coltellate la propria madre nella sua abitazione in Via Cesare Battisti a Messina. La vittima si chiamava Caterina Pappalardo, aveva 62 anni ed è stata trovata senza vita in una pozza di sangue in corridoio. Il figlio, Giosuè Fogliani, prima di commettere l’omicidio avrebbe stordito la donna con lo spray al peperoncino. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che hanno trovato il ragazzo con il coltello sporco di sangue in mano. Fogliani avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato.

Messina, la lite prima dell’omicidio

Secondo una prima ricostruzione, dopo una lite, Giosuè Fogliani avrebbe inseguito la madre, Caterina Pappalardo, per poi stordirla con lo spray al peperoncino. A quel punto l’avrebbe colpita con almeno 15 coltellate. La polizia e i carabinieri, allertati dai vicini, sono giunti sul posto e sarebbe stato lo stesso ragazzo ad aprire la porta di casa ancora sporco di sangue e ad ammettere di aver ucciso la madre. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vito di Giorgio sono in corso, al fine di chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il suo movente.