Sta per cambiare il clima sul nostro Paese, torna il caldo con il rialzo delle temperature oltre 30°C: ecco cosa dice il meteo

A partire da domani, venerdì 20 settembre, è previsto un rialzo delle temperature: il progressivo aumento della pressione atmosferica favorirà il ritorno del caldo con oltre 30°C. Tuttavia, questo cambiamento meteo durerà poco. Ecco cosa sta per succedere sul nostro Paese.

Torna il caldo con 30°C

Nelle ultime ore il ciclone Boris ha causato diverse criticità al Centro-Sud e la terza alluvione in poco più di un anno in Emilia-Romagna. Paura nelle province di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna, ma anche nelle Marche. Tuttavia, se ieri e oggi sono giornate caratterizzate dall’allerta meteo, è in attesa una svolta nelle prossime ore con un rialzo delle temperature.

Secondo gli esperti meteo, a partire da venerdì è previsto un progressivo aumento della pressione atmosferica che favorirà il ritorno del sole e del caldo. Le Regioni del Centro e del Sud saranno le prime a beneficiare dei 23-25°C in arrivo. Tuttavia, sabato 21 e domenica 22 settembre promettono ancora più caldo, con picchi di oltre 30°C per le isole maggiori.

Al Nord, invece, si toccheranno temperature di 24°C.

Peggioramento meteo nella prossima settimana

Questo clima sereno con un aumento delle temperature, però, durerà molto poco: un peggioramento è atteso all’inizio della prossima settimana, ma i primi segnali saranno visibili già dal pomeriggio di domenica 22 settembre.