Meteo in peggioramento: temporali e neve in arrivo per il weekend

Un peggioramento atteso sulle regioni adriatiche

Oggi, 29 novembre, il tempo in Italia subirà un significativo peggioramento, in particolare nelle regioni adriatiche e al Sud. Secondo le previsioni di Antonio Sanò di www.iLMeteo.it, le precipitazioni diventeranno sempre più diffuse, con possibilità di temporali. La neve, inizialmente prevista a partire dai 1600 metri, scenderà a quote più basse nel corso della giornata, specialmente sugli Appennini centrali e meridionali.

Weekend di maltempo e neve abbondante

Il weekend si preannuncia particolarmente instabile a causa di una bassa pressione che attraverserà rapidamente il Centro Italia, per poi dirigersi verso il Sud e la Grecia. Sabato sarà la giornata più colpita dalle precipitazioni, con rovesci che interesseranno le regioni adriatiche, dalle Marche meridionali fino alla Puglia, e molte zone del Sud, incluso il messinese. Le temperature subiranno un abbassamento significativo, con la neve che scenderà abbondante sugli Appennini centrali sopra i 500 metri e sui meridionali a partire dai 900-1200 metri.

Temperature in calo e sole altrove

Nonostante il maltempo al Sud, il resto d’Italia godrà di un clima più stabile e soleggiato. Domenica, con il vortice di bassa pressione sulla Grecia, si prevede ancora instabilità al Sud, in particolare su Puglia e basso Tirreno, con nevicate sopra i 1300 metri. Le ultime nuvole, perlopiù innocue, interesseranno Marche, Abruzzo e Molise, mentre il sole splenderà indisturbato sul resto delle regioni, eccetto per alcune formazioni nebbiose in Pianura Padana. Con l’arrivo di aria fredda, le temperature subiranno un calo notevole, specialmente al Centro-Sud, con perdite fino a 10°C. Al Nord, il calo sarà avvertito soprattutto di notte, con valori che si avvicineranno nuovamente allo zero.