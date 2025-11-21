Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Giuli non si assume la responsabilità delle sue azioni a fa dimettere il suo staff. Un'altra prova di scaricabarile al Mic". Lo affermano i deputati del Pd componenti della commissione Cultura della Camera.
Home > Flash news > Mic: Pd, Giuli non si assume responsabilità, altro scaricabarile'
Mic: Pd, Giuli non si assume responsabilità, altro scaricabarile'
Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Giuli non si assume la responsabilità delle sue azioni a fa dimettere il suo staff. Un'altra prova di scaricabarile al Mic". Lo affermano i deputati del Pd componenti della commissione Cultura della Camera. ...