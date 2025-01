La scelta di OnlyFans: un gioco o un lavoro?

Michelle Comi, influencer e creatrice di contenuti su OnlyFans, ha recentemente condiviso la sua esperienza in un’intervista durante il programma “È Sempre Cartabianca”. Con 29 anni e un approccio disinvolto verso la piattaforma, Michelle ha dichiarato di aver aperto il suo profilo per gioco, senza considerarlo un vero e proprio lavoro. “Ho fatto solo due video e lo tengo aperto perché continuano ad arrivarmi soldi che per me sono regalati”, ha affermato, sottolineando come la sua presenza su OnlyFans non sia legata a un’attività lavorativa tradizionale.

Il rapporto con i fan e le critiche ricevute

Durante l’intervista, Michelle ha affrontato anche le critiche riguardanti il suo lavoro. “La gente si abbona per parlare con me, non vedo come possa essere questo un lavoro da escort”, ha spiegato, difendendo la sua scelta di utilizzare la piattaforma per interagire con i fan. La giovane influencer ha anche rivelato che non ha mai pagato una vacanza in vita sua, poiché è sempre stata mantenuta da uomini facoltosi. “Le belle ragazze da che mondo è mondo sono mantenute da uomini benestanti”, ha aggiunto, evidenziando un aspetto controverso della sua vita.

Provocazioni e libertà personale

Michelle ha risposto alle provocazioni di Vladimir Luxuria, ospite in studio, affermando che non ha intenzione di chiudere il suo profilo su OnlyFans. “Sono soldi regalati”, ha ribadito, dimostrando una certa sicurezza nella sua scelta. Inoltre, ha parlato della sua volontà di sottoporsi a interventi estetici, come la labioplastica, per migliorare la propria esperienza personale. “Il mio primo rapporto sessuale non mi è piaciuto e visto che posso avere un’altra prima volta, faccio anche una labioplastica”, ha concluso, lasciando intendere che la sua libertà di scelta è fondamentale nella sua vita.