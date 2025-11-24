Migranti: Benigni (FI), 'ok se regolari ma intolleranti verso chi delinque'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Tutti noi saremmo solo contenti di accogliere giovani e persone straniere che vogliono venire in Italia, integrarsi, rispettare le nostre leggi, le nostre regole, le nostre tradizioni e contribuire allo sviluppo della società. Il problema è che, purtr...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Tutti noi saremmo solo contenti di accogliere giovani e persone straniere che vogliono venire in Italia, integrarsi, rispettare le nostre leggi, le nostre regole, le nostre tradizioni e contribuire allo sviluppo della società. Il problema è che, purtroppo, non sempre è così. E i numeri lo dimostrano: la maggior parte dei delinquenti presenti oggi nelle carceri è composta da extracomunitari.

Questo è un dato ineludibile che dobbiamo tenere in considerazione”. Così Stefano Benigni, deputato e vice segretario di Forza Italia, a 4 di Sera su Rete4.

“Abbiamo varato il decreto Flussi perché crediamo nell’immigrazione regolare. Serve manodopera ed è utile che gli stranieri arrivino in Italia per dare il loro contributo. Ma, allo stesso tempo, siamo totalmente intolleranti nei confronti di chi delinque. Se vuoi vivere in Italia devi rispettare le regole e le leggi di questo Paese, che tu sia italiano o straniero”, conclude.