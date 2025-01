Migranti: Bonelli, 'Procura Roma verifichi responsabilità governo su Almasri'

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "La notizia che arriva dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia è sconvolgente. Osama Njeem Almasri, un criminale responsabile di atrocità disumane nel carcere di Mittiga a Tripoli, è stato arrestato in Italia per poi essere liberato e rim...

Roma, 26 gen (Adnkronos) – "La notizia che arriva dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia è sconvolgente. Osama Njeem Almasri, un criminale responsabile di atrocità disumane nel carcere di Mittiga a Tripoli, è stato arrestato in Italia per poi essere liberato e rimandato in Libia. Parliamo di un uomo che, secondo i giudici dell’Aja, ha ordinato e commesso personalmente torture, violenze sessuali, omicidi, inclusi abusi su un bambino di soli 5 anni. Il governo Meloni con l’inerzia omissiva del ministro Nordio ha permesso di liberare un mostro anziché assicurarlo alla giustizia". Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato Avs.

"Nordio e Meloni hanno la responsabilità politica e morale della liberazione di Almasri. Meloni mercoledì ci metta la faccia e non mandi Piantedosi per l'informativa alla Camera dei Deputati. Nel nostro paese esiste l’obbligatorietà dell’azione penale e auspico che la procura della Repubblica di Roma guidata dal procuratore Lo Voi, chiarisca se ci sono state omissioni e responsabilità da parte del Ministro della Giustizia e del governo nel non aver ottemperato alla richiesta di arresto di un criminale assassino e stupratore come Almasri", conclude Bonelli.