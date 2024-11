Migranti: Calenda, 'Albania costa troppo e non funziona, chiudiamo questa storia'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Premesso che io non penso che stia ai tribunali decidere quali sono i Paesi sicuri, l’Albania costa troppi soldi ed è una cosa che non funziona. Quindi punto, chiudiamo questa storia prima di buttarci centinaia di migliaia di euro senza gestire il probl...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Premesso che io non penso che stia ai tribunali decidere quali sono i Paesi sicuri, l’Albania costa troppi soldi ed è una cosa che non funziona. Quindi punto, chiudiamo questa storia prima di buttarci centinaia di migliaia di euro senza gestire il problema. Io sono per io controllo ferreo delle frontiere, ma così non si controllano le frontiere, si butta denaro pubblico". Così Carlo Calenda, leader di Azione.