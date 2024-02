Migranti: Ciani (Pd), 'a Cara Isola Capo Rizzuto per verifiche ad un anno da Cutro'

Migranti: Ciani (Pd), 'a Cara Isola Capo Rizzuto per verifiche ad un ann...

Migranti: Ciani (Pd), 'a Cara Isola Capo Rizzuto per verifiche ad un ann...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Mi sto recando nel Cara di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi della Calabria e d’Italia ad un anno dalla strage di Cutro, sulla quale ancora non è stata fatta piena luce. Voglio verificare la condizione dei migranti lì presenti e che s...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Mi sto recando nel Cara di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi della Calabria e d’Italia ad un anno dalla strage di Cutro, sulla quale ancora non è stata fatta piena luce. Voglio verificare la condizione dei migranti lì presenti e che siano tutelate le garanzie costituzionali e gli accordi internazionali in materia”. Così in una nota il deputato Paolo Ciani, segretario di Demos e vicecapogruppo alla Camera Pd-Idp.

“Dopo la visita parteciperò ad una conferenza stampa a Crotone, organizzata dall’Arci locale, per condividere dati e riflessioni su quanto appreso”, conclude Ciani.