Migranti: Foti, 'sinistra peggior nemico dell’Italia'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Ancora una volta la sinistra, anziché tifare Italia, prova a mettere a segno l'ennesimo attacco contro il Presidente Meloni alla vigilia di una missione molto delicata in Egitto. Le accuse demagogiche mosse da Schlein e compagni rivelano tutta l’inconsistenza di chi è incapace di fare una proposta costruttiva nella gestione dei flussi migratori. Lo dimostrano decenni di politica di ‘porte aperte’ in cui il fenomeno è stato subìto e non gestito dalle sinistre, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

"L’accordo Italia-Albania, il protocollo d'Intesa con la Tunisia e lo stesso piano Mattei rivelano, invece, una gestione lungimirante da parte del governo Meloni. Un accordo ulteriore con un altro Paese africano rappresenterebbe un risultato straordinario, che meriterebbe encomio e non la solita stizza inopportuna e frutto d’invidia che Conte e Schlein mostrano. Che si tiri in ballo una questione che brucia come quella di Giulio Regeni, poi, rappresenta un becero tentativo di cercare facile consenso contro un governo che dimostra ogni giorno, con i fatti, di saper portare a casa i risultati, a dispetto dei gufi e a dispetto di chi sa solo e sempre remare contro e, troppo spesso, in modo riprovevole”, conclude Foti.