Migranti: giovane testimone, 'pagato 220 euro per raggiungere Francia in bus'

Migranti: giovane testimone, 'pagato 220 euro per raggiungere Francia in...

Migranti: giovane testimone, 'pagato 220 euro per raggiungere Francia in...

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Sono arrivato in Italia il 13 marzo via mare e una volta giunto a terra mi sono recato a Milano per raggiungere la Francia. Una volta giunto presso la stazione dei bus di Milano Lampugnano incontravo uno straniero al quale chiedevo come raggiungere la Francia; gli...

Milano, 21 gen. (Adnkronos) – "Sono arrivato in Italia il 13 marzo via mare e una volta giunto a terra mi sono recato a Milano per raggiungere la Francia. Una volta giunto presso la stazione dei bus di Milano Lampugnano incontravo uno straniero al quale chiedevo come raggiungere la Francia; gli dicevo che non avevo i documenti e lui mi riferiva che non era un problema perché non ci sarebbero stati controlli riferendomi altresì che avrebbe provveduto ad aiutarmi". Inizia così la testimonianza di uno dei ragazzi che è entrato in contatto con la rete di presunti trafficanti smantellata dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Milano.

"Consegnavo quindi la somme di euro 220 per pagare il biglietto allo straniero. Una volta consegnati i soldi attendevo seduto all'interno della biglietteria fin quando alle ore 23.30 lo stesso mi raggiungeva e mi diceva di seguirlo che era arrivato il bus. Mi accorgevo che lo straniero dopo aver parlato col l'autista ci faceva cenno di salire a bordo senza che però lo stesso ci controllasse i documenti e il biglietto" si legge a verbale. La sua testimonianza è una delle tante che compare nell'ordinanza, di 110 pagine, firmata dal gip Fabrizio Filice in cui si ricostruisce la rete che si serviva di normali linee di bus autostradali, tra quelle coinvolte in particolare, si legge nel provvedimento, BlaBlaCar e FlixBus (società estranee).