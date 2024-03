Migranti: Majorino (Pd), 'no modello Ruanda, serve mare nostrum europea'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "La scelta politica del Ppe di sposare il cosiddetto 'modello Ruanda' nella gestione dell'immigrazione, spingendo dunque al massimo sul terreno dell'esternalizzazione delle frontiere, è una scelta gravemente sbagliata. Somiglia molto a quanto si appresta a fare il governo Meloni attraverso l'accordo Italia-Albania. In altre parole si insiste su azioni lesive dei diritti umani e rivelatesi in questi anni diverse volte sbagliate e inefficaci". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria Pd.

"Ciò di cui abbiamo bisogno, in Europa, è invece il superamento degli accordi di Dublino per stabilire che chi entra in Italia entra in Europa e serve la condivisione tra tutti i Paesi membri della responsabilità dell'accoglienza, nell'immediato una Mare Nostrum Europea, e, tema essenziale per l'Italia, l'apertura di vie d'ingresso legali e sicure che permettano ai migranti di non salire sui barconi, di sottrarsi da ogni forma di traffico di vite umani e di affrontare percorsi di integrazione attraverso il pieno coinvolgimento delle istituzioni.L'Europa che immagina il Ppe e che fa sua Ursula von der Leyen è un'Europa che va nella direzione sbagliata, una direzione che se vincesse farebbe crescere il numero di arrivi irregolari senza favorire i percorsi di vera inclusione", conclude.