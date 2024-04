Migranti: Mattarella, 'servono accessi legali, regolari, concordemente definiti

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – "L'Italia ospita una numerosa e apprezzata comunità ghanese, che è molto ben integrata e che contribuisce all'economia italiana e rappresenta un legame di amicizia tra Ghana e Italia. Tutto questo ci fa pensare naturalmente all'esigenza di affrontare insieme, globalmente il fenomeno migratorio, crescente e di grandi dimensioni, che va convertito da un fenomeno disordinato nelle mani crudeli di trafficanti di esseri umani in un fenomeno regolato da accessi legali, da ingressi regolari, autorizzati, concordemente definiti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

"È un obiettivo importante per dare spazio alle nostre giovani generazioni e alla collaborazione. Domani -ha annunciato il Capo dello Stato- visiterò il centro di formazione di Ashaiman, dove, con un progetto promosso dalla Confindustria, giovani ghanesi ricevono una formazione professionale per poi essere inseriti in aziende italiane nel nostro Paese. È un modo positivo di definire ed indicare come va affrontato il tema migratorio".