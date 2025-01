Migranti: Renzi, 'sprecano milioni in Albania, scelta illogica e illegale di Meloni'**

**Migranti: Renzi, 'sprecano milioni in Albania, scelta illogica e illeg...

**Migranti: Renzi, 'sprecano milioni in Albania, scelta illogica e illeg...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "L’Italia sta sprecando milioni in Albania per una scelta irragionevole, illogica, illegale di Giorgia Meloni. Immagino che la sorella d’Italia sappia che dovrà pagare di tasca propria per questo assurdo spreco di soldi pubblici". Lo sottoline...