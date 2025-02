Milano-Cortina, annunciati a Sanremo primi tre tedofori Coca-Cola del Viaggio della Fiamma Olimpica

Sanremo, 13 feb. (Adnkronos) – Coca-Cola ha svelato oggi, presso Casa Coca-Cola a Sanremo, i suoi primi tre tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di tre personalità d’eccezione, rappresentanti di mondi diversi ma accomunati dai valori olimpici e dallo spirito di inclusione: Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti.

Mahmood: il ritmo che unisce. Nel contesto del Festival di Sanremo, non poteva mancare un protagonista della scena musicale italiana e internazionale come Mahmood, che quest’anno ricopre il ruolo di co-conduttore nella serata di venerdì 14 febbraio: autore e cantante pluripremiato, simbolo di grande creatività e inclusività, e oltre ad accompagnare Coca-Cola durante il 2025 in diversi momenti chiave, rivestirà il ruolo di tedoforo, portando il suo talento e i suoi valori nel Viaggio della Fiamma Olimpica. “È per me un onore prendere parte a questo progetto di Coca-Cola come tedoforo e avere l’opportunità di portare la Fiamma Olimpica, simbolo di valori sia legati al mondo dello sport che universali come unità e pace. È un ruolo che nel corso degli anni è stato ricoperto non solo da sportivi eccellenti, entrati nella storia, ma anche da personalità del mondo dello spettacolo e grandissimi musicisti", ha dichiarato Mahmood.

Deborah Compagnoni: il valore delle legacy. Un’icona dello sport italiano e leggenda dello sci alpino, Deborah Compagnoni incarna l’eccellenza sportiva e l’impegno sociale. Già tedofora a Torino 2006, è un simbolo di passione e dedizione ispirato dai valori del Movimento Olimpico. Oltre ai suoi successi in pista, Deborah si distingue per il suo ruolo di Presidente dell’Associazione Sciare per la Vita ODV, attraverso la quale promuove iniziative benefiche per i bambini legate allo sport. “I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno i Giochi dell’Italia intera, per questo Il Viaggio della Fiamma Olimpica toccherà tanti territori. Le Olimpiadi sono un evento di grande valore che crea orgoglio”. ha dichiarato Deborah Compagnoni, fuoriclasse dello sci alpino, vincitrice di ben tre medaglie d’oro e un argento olimpici, oltre a 3 ori mondiali e una coppa del mondo di gigante e dal 2021, Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.”Ho sempre disputato le Olimpiadi all’estero ma da cittadina italiano penso sia una grande emozione avere questo evento in Italia, sono orgogliosa di affiancare Coca-Cola nel ruolo di Tedofora del Viaggio della Fiamma Olimpica con l’obiettivo di trasmettere l’importanza dei valori olimpici. Le Olimpiadi sono un forte messaggio per la società perché lo sport unisce, confido nel messaggio finale, che lascino qualcosa di importante nella nostra Italia. Credo nei valori dello sport non solo come valori olimpici, ma anche proprio dell'importanza della pratica sportiva per i giovani”.

Eros Zanotti (atleta Special Olympics): l’inclusione in movimento. Con la selezione dello sciatore di fondo Eros Zanotti, Coca-Cola celebra il potere dello sport come strumento di inclusione e cambiamento sociale. "Essere un tedoforo Coca-Cola nel Viaggio della Fiamma Olimpica per Milano Cortina 2026 è un’emozione indescrivibile e un grande onore. Lo sport mi ha insegnato a credere in me stesso, a superare le difficoltà e a valorizzare il mio talento. Ma soprattutto, mi ha dimostrato che con impegno e passione possiamo raggiungere traguardi straordinari. Spero che questo momento possa ispirare tante persone a non arrendersi mai, perché ogni sfida è un’opportunità per dimostrare il proprio valore. Lo sport è condivisione, amicizia e unione: unisce le persone e ci rende parte di qualcosa di più grande." ha dichiarato Zanotti.

Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti saranno quindi parte del Viaggio straordinario attraverso l’Italia della Fiamma Olimpica; evento che Coca-Cola è orgoglioso di affiancare come Presenting Partner, proseguendo in un legame speciale che dura da oltre 30 anni, dal debutto ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Attraverso la selezione dei tedofori, Coca-Cola offrirà all’Italia l’opportunità unica di portare la fiaccola Olimpica mentre le bevande dell’azienda, accompagneranno il pubblico in un’esperienza memorabile.

"Siamo molto fieri di annunciare i primi tre tedofori che con noi prenderanno parte al Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un momento unico per celebrare i valori di inclusione, speranza e unità che condividiamo con il Movimento Olimpico," ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

"Essere Presenting Partner di questo straordinario viaggio è per noi un onore e un impegno a promuovere il potere dello sport come linguaggio universale capace di unire e ispirare. Con la scelta di Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti, vogliamo raccontare storie che parlano a tutti. Questi tre mondi, pur diversi, sono accomunati dalla capacità di ispirare attraverso talento, dedizione e inclusione. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a condividere emozioni ed esperienze indimenticabili che riuniranno il Paese in una celebrazione di sport e gioia condivisa".

L’annuncio di Coca-Cola arriva all’indomani dell’apertura ufficiale delle candidature per diventare tedofori di Milano Cortina 2026 sul prestigioso palco dell’Ariston del 75° Festival di Sanremo, di cui Coca-Cola è Partner per il secondo anno consecutivo, che da martedì 11 febbraio sta accompagnando milioni di spettatori e si concluderà con la serata finale di sabato 15 febbraio. “Milano Cortina 2026 e Coca-Cola condividono un impegno profondo verso valori fondamentali come l'inclusività, la comunità e la celebrazione dello spirito sportivo. Il ruolo dei tedofori non è solo quello di portare la Fiamma, ma di rappresentare storie di passione, determinazione e unità. Ogni tedoforo avrà l'opportunità di diventare un ambasciatore di questi valori, ispirando l'Italia e il mondo intero a unirsi in un grande abbraccio di condivisione e celebrazione. Insieme, stiamo creando non solo un evento sportivo, ma un momento di connessione e orgoglio per tutti." ha dichiarato Luca Casassa, Communications Director della Fondazione Milano Cortina 2026.