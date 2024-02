Milano-Cortina: Bach, 'corso management olimpico importante anche per Giochi'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “Il corso di Management Olimpico sarà anche un importante contributo del Coni per garantire il grande successo dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 per l'Italia e per l'intero Movimento Olimpico”. Queste le parole del presidente de...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il corso di Management Olimpico sarà anche un importante contributo del Coni per garantire il grande successo dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 per l'Italia e per l'intero Movimento Olimpico”. Queste le parole del presidente del Cio, Thomas Bach, nel suo messaggio di saluto alla presentazione del corso di management olimpico presentato al Giulio Onesti a Roma.

“In Italia la passione per lo sport è profondamente radicata, e il paese è da sempre un membro importante della comunità olimpica. L’idea che lo sport sia universale e serva uno scopo più elevato per tutti gli esseri umani era centrale nel pensiero di Pierre de Coubertin. Per lui, i Giochi Olimpici rappresentavano molto di più di un semplice evento sportivo, li vedeva come un modo per promuovere una maggiore comprensione tra tutte le nazioni ed i popoli del mondo", sottolinea Bach.

"Voleva rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport e i suoi valori. Questa rimane la missione fondamentale del Cio, Ecco perché il lancio del corso di Management Olimpico della Scuola Olimpica di Alta Specializzazione Giulio Onesti rappresenta una pietra miliare per la comunità olimpica in Italia, guidata dal Coni".