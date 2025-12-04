Milano-Cortina: Fiamma olimpica arrivata al Quirinale

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata al Quirinale, dove alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore verrà consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
