Milano-Cortina: Fiamma olimpica arrivata al Quirinale

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata al Quirinale, dove alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore verrà consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.