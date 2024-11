Il fenomeno del salto del tornello

Negli ultimi mesi, la metropolitana di Milano ha visto un aumento preoccupante delle infrazioni legate all’uso del servizio pubblico. In particolare, si è diffuso un comportamento noto come “salto del tornello”, dove i passeggeri accedono alle stazioni senza acquistare un biglietto. Questo fenomeno, documentato anche da inchieste giornalistiche, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia dei controlli all’interno del sistema di trasporto milanese.

Un’inchiesta svelata da Striscia la Notizia

Recentemente, l’inviato di “Striscia la Notizia”, Valerio Staffelli, ha condotto un’inchiesta sul campo, utilizzando una videocamera nascosta per documentare le gesta di questi “campioni di salto del tornello”. Le immagini mostrano chiaramente come molti passeggeri, in particolare giovani, riescano a eludere i controlli, saltando il tornello o approfittando della distrazione degli addetti alla sicurezza. Questo comportamento non solo è illegale, ma mette anche a rischio la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Le conseguenze del comportamento irregolare

Il salto del tornello non è solo un atto di disobbedienza civile; ha anche conseguenze dirette sul sistema di trasporto pubblico. Ogni biglietto non acquistato rappresenta una perdita economica per l’azienda di trasporti, che si traduce in minori investimenti per il miglioramento dei servizi. Inoltre, la percezione di insicurezza tra i passeggeri aumenta, creando un clima di sfiducia nei confronti del servizio pubblico. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più severe per contrastare questo fenomeno e garantire un servizio di trasporto più sicuro e accessibile a tutti.