Milano in piazza per la solidarietà ai palestinesi: il 62/mo corteo

Un corteo pacifico a Milano per sostenere i diritti dei palestinesi e ricordare Ramy Elgaml.

Un corteo di solidarietà a Milano

Milano si è animata per il 62/mo corteo di solidarietà a favore dei palestinesi e dei residenti nella Striscia di Gaza, un evento che si ripete con crescente partecipazione dall’inizio del conflitto con Israele. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse associazioni pro Palestina, militanti e simpatizzanti dei centri sociali, con una forte presenza di studenti e cittadini comuni. Questo evento rappresenta un momento di unità e di protesta contro le ingiustizie subite dalla popolazione palestinese.

Il ricordo di Ramy Elgaml

Un momento particolarmente toccante del corteo è stato dedicato alla memoria di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni tragicamente scomparso lo scorso novembre. Ramy è morto dopo essere caduto da uno scooter mentre era inseguito dai carabinieri, un episodio che ha suscitato indignazione e riflessione sulla questione della sicurezza e dei diritti civili. La manifestazione, partita da piazzale Lodi, ha visto i partecipanti dirigersi verso piazzale Corvetto, per poi concludere in piazza Gabrio Rosa, un percorso simbolico che ha unito le voci di chi chiede giustizia e rispetto dei diritti umani.

Un messaggio contro la guerra e la repressione

Il corteo ha riunito circa 1.500 persone, secondo le stime degli organizzatori, mentre la Questura ha riportato un numero significativamente inferiore. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro la guerra imperialista, il genocidio in Palestina e la pulizia etnica in Cisgiordania. Inoltre, hanno sollevato la loro voce contro quello che definiscono uno Stato di polizia e il decreto sicurezza (Ddl 1660), che secondo loro limita le libertà civili. Nonostante le preoccupazioni, l’evento si è svolto in un clima di serenità, senza tensioni o problemi di ordine pubblico, dimostrando che la protesta può essere un momento di pacifica espressione dei diritti.