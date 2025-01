Milano: procura attende consulenze su caso Ramy, 'fermo' numero indagati e accuse

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Nessuna modifica del capo di imputazione e del numero degli indagati. Le immagini dell'inseguimento dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in via Quaranta all'angolo con via Ripamonti, nel quartiere Corvetto a Milano...

Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Nessuna modifica del capo di imputazione e del numero degli indagati. Le immagini dell'inseguimento dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in via Quaranta all'angolo con via Ripamonti, nel quartiere Corvetto a Milano, creano dibattito e ricevono critiche anche in procura, ma non incidono (per ora) nell'indagine: restano quattro – tre carabinieri e il ventiduenne alla guida del T Max – gli indagati dell'incidente.

Il vicebrigadiere alla guida della gazzella che affianca lo scooter deve rispondere di omicidio stradale, come l'amico della vittima in sella al mezzo a due ruote. I due militari che invece hanno chiesto al testimone oculare di cancellare il video sugli ultimi istanti di vita di Ramy Elgaml sono indagati per favoreggiamento e depistaggio. Per un paio di giorni in procura si è discussa l'ipotesi di indagare i carabinieri per omicidio volontario con dolo eventuale, per aver inseguito per otto chilometri e con ben tre gazzelle il mezzo su cui viaggiavano i due ragazzi e aver proferito frasi colorite durante la caccia ai due 'fuggitivi'.

L'ipotesi di omicidio volontario è 'accantonata' in attesa degli approfondimenti chiesti dalla procura: una consulenza cinematica affidata all'ingegnere Domenico Romaniello per ricostruire l'esatta traiettoria dell'auto e dello scooter che finiscono la corsa contro un semaforo e un accertamento informatico per recuperare il video dal telefonino del testimone. "E' assai difficile, ma non impossibile recuperare le immagini" fanno sapere gli esperti, mentre sarà molto più semplice sapere se un file è stato eliminato dal cellulare. I titolari dell'indagine, il procuratore Viola e i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, hanno infine chiesto una relazione per poter collocare con certezza i sei carabinieri durante l'inseguimento di venti minuti, e attribuire a ciascun militare ogni frase registrata dalla centrale operativa.