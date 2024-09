Milano risulta essere la metropoli con il più alto tasso di reati, rendendola meno sicura.

Anche nel 2024, Milano, Roma e Firenze rimangono in cima all'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, un elenco delle province italiane meno sicure basato sul conteggio delle denunce presentate nel 2023 per crimini come furti, rapine e altri reati contro l'individuo. Milano detiene la posizione di...

Anche nel 2024, Milano, Roma e Firenze rimangono in cima all’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, un elenco delle province italiane meno sicure basato sul conteggio delle denunce presentate nel 2023 per crimini come furti, rapine e altri reati contro l’individuo. Milano detiene la posizione di vertice come la città con il più alto numero di reati segnalati nel 2023, con più di 7mila denunce per ogni 100mila residenti. Oristano, Potenza e Treviso si trovano invece alla fine della classifica per il numero di denunce.