Milano: sversamento di sostanze chimiche in ex tintoria, residenti invitati a non uscire**

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo all'interno di una ex tintoria a seguito dello sversamento di alcuni fusti contenenti sostanze chimiche fra cui ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata, in via Gratosoglio, all'angolo con via Costantino Bar...