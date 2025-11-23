Mo: Aoun, 'comunità internazionale fermi gli attacchi contro il Libano'

Beirut, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato la comunità internazionale a intervenire con fermezza per fermare gli attacchi israeliani contro il Libano dopo i raid di oggi nella periferia sud di Beirut. In una dichiarazione, Aoun ha affermato che il Paese &...

Beirut, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato la comunità internazionale a intervenire con fermezza per fermare gli attacchi israeliani contro il Libano dopo i raid di oggi nella periferia sud di Beirut. In una dichiarazione, Aoun ha affermato che il Paese "ribadisce il suo appello alla comunità internazionale affinché si assuma le proprie responsabilità e intervenga con fermezza e serietà per fermare gli attacchi contro il Libano e il suo popolo".

L'attacco a Beirut ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite altre 21, ha dichiarato il ministero della Salute libanese, mentre Israele ha affermato di aver preso di mira il capo di stato maggiore di Hezbollah.