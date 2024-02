MO: Bonelli, 'Netanyahu criminale di guerra, Meloni mamma, cristiana e italiana dov'è?'

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “Netanyahu è un criminale di guerra: sparare contro civili inermi che cercano solamente di procurarsi farina e aiuti alimentari è un atto di tale disgusto che non può essere espresso a parole. Quanto sta accadendo è gravissimo ed è inaccettabile che il governo italiano sia ancora colpevolmente silente di fronte al massacro quotidiano che si sta compiendo a Gaza. È inammissibile che, in momenti come questi, manchi una voce forte e chiara che condanni senza riserve queste atrocità. Persino l'Unione Europea ha abbandonato il popolo palestinese. Mi rivolgo allora direttamente a Giorgia Meloni: tu che sei mamma, cristiana e italiana, dove sei? Perché resti in silenzio mentre degli innocenti perdono la vita ogni giorno? Perché non state rispettando il voto con cui il Parlamento ha impegnato il Governo a chiedere il cessate il fuoco a Israele? È indispensabile attivarsi immediatamente a questo scopo e fermare Netanyahu, il vero responsabile di questi crimini orrendi che mirano allo sterminio di civili”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.