Mo: capo pasdaran, 'amare conseguenze per Israele dopo attacco siti iraniani'

Teheran, 28 ott. (Adnkronos) – Il comandante supremo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha avvertito Israele che dovrà affrontare "amare conseguenze" dopo l'attacco ai siti militari iraniani. Lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali, il capo delle Guardie Hossein Salami, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, afferma che Israele "non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi" con i suoi raid aerei di sabato, definendolo un segno di "errore di calcolo e impotenza" e avvertendo che "le amare conseguenze sono inimmaginabili" per Israele mentre combatte i gruppi terroristici sostenuti da Teheran a Gaza e in Libano.