Mo: capo Unrwa, 'respinto mio ingresso a Rafah'

Tel Aviv, 18 mar. (Adnkronos) – "Avevo intenzione di andare a Rafah oggi, ma sono stato informato un'ora fa che il mio ingresso è stato rifiutato". Lo ha detto il capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini durante una conferenza stampa al Cairo con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Immediata la risposta di Israele, che al Times of Israel ha detto di non aver impedito al capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di entrare a Gaza.

L'Egitto ha accusato Israele di una decisione “senza precedenti” nell'aver impedito l'ingresso del capo dell'Unrwa a Gaza. Shoukry ha affermato che Lazzarini è stato bandito da Israele. “E' stato respinto dal governo israeliano, è una decisione senza precedenti per un rappresentante che ricopre una posizione così elevata”, ha aggiunto il ministro.