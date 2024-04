Mo: Casini, 'aiutare Israele ma deve andar via governo Netanyahu'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “In queste ore probabilmente è in corso una qualche trattativa per gli ostaggi, ma quello che è importante è dividere lo Stato di Israele, di cui sono fautore al 100%, e la politica deleteria che sta facendo Netanyahu. Non possiamo identificare I...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “In queste ore probabilmente è in corso una qualche trattativa per gli ostaggi, ma quello che è importante è dividere lo Stato di Israele, di cui sono fautore al 100%, e la politica deleteria che sta facendo Netanyahu. Non possiamo identificare Israele con la politica del suo governo: Israele va aiutato, il governo prima se ne va è meglio è per tutti”. Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite ad 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.