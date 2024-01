Mo: ex premier israeliano Barak chiede elezioni anticipate

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – Crescono le critiche nei confronti del governo Netanyahu: l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak ha chiesto "elezioni anticipate", spiegando in un articolo pubblicato su Haaretz che "la guerra dura da 15 settimane. Sul campo di battaglia vediamo attestati di coraggio e sacrificio. In Israele vediamo disperazione, la sensazione che, nonostante i risultati dell’esercito israeliano, Hamas non sia stato sconfitto".