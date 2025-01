Mo: 'folla enorme', nessun palco a Khan Younis per liberazione ostaggi

Gaza, 30 gen. (Adnkronos) - "A causa dell'enorme folla di palestinesi venuti per salutare la resistenza palestinese e per assistere alla cerimonia di consegna, la prima nel sud della Striscia di Gaza, il palco non potrà essere allestito". Lo riferisce al Jazeera, parlando del r...

Gaza, 30 gen. (Adnkronos) – "A causa dell'enorme folla di palestinesi venuti per salutare la resistenza palestinese e per assistere alla cerimonia di consegna, la prima nel sud della Striscia di Gaza, il palco non potrà essere allestito". Lo riferisce al Jazeera, parlando del rilascio degli ostaggi a Khan Younis, dove, a causa della presenza di molte persone di fronte alla casa del defunto leader di Hamas Yahya Sinwar, non dovrebbe essere effettuata alcuna cerimonia.