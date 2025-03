Mo: Fratoianni, 'Orban riceve Netanyahu, Ungheria non può far parte di Ue'

Mo: Fratoianni, 'Orban riceve Netanyahu, Ungheria non può far par...

Mo: Fratoianni, 'Orban riceve Netanyahu, Ungheria non può far par...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Il criminale di guerra Netanyahu annuncia il suo arrivo a Budapest e Orban rassicura che non eseguirà il mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. L’ennesimo affronto intollerabile". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Se Orban continua a fare carta straccia del diritto internazionale – prosegue il leader di SI – l’Ungheria non può fare parte dell’Unione Europea. Non è più tempo di traccheggiare e spero che in tal senso – conclude Fratoianni – si esprimano anche le forze politiche progressiste, in maniera netta".