Mo: Gantz, 'premier vuole prolungare prima fase cessate il fuoco per interesse politico'

Tel Aviv, 27 feb. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu vuole prolungare la prima fase del cessate il fuoco a Gaza per "interessi politici". Lo sostiene il presidente di Unità Nazionale Benny Gantz, secondo cui "estendere l’accordo rafforza Hamas". In un messaggio video registrato durante un tour nel nord di Israele, l'ex membro del gabinetto di guerra di Netanyahu insiste sul fatto che è nell'interesse nazionale di Israele "far tornare quanti più ostaggi, il più rapidamente possibile" e non a un po' alla volta.

Questo, sia perché gli ostaggi rimasti a Gaza sono in pericolo, sia perché "il tempo gioca a favore di Hamas, che si sta armando e ricostituendo militarmente e politicamente", aggiunge, facendo appello a Netanyahu affinché "smetta di trascinarla per le lunghe. Riportare tutti a casa ci consentirà di affrontare Hamas senza avere le mani legate".