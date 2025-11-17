Mo: Gantz, 'vendita F-35 Usa ai sauditi rispetti 'vantaggio qualitativo' per Israele'

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) – La vendita dei caccia F-35 americani ai sauditi dovrebbe comunque permettere a Israele di mantenere il "vantaggio qualitativo" previsto da un accordo del 2020 con gli Stati Uniti. Lo ha sottolineato l'ex ministro della Difesa israeliano Benny Gantz in una conferenza stampa. Ieri, alti funzionari della difesa israeliana hanno dichiarato ad Haaretz che l'accordo per l'acquisto degli F-35 da parte di Riad potrebbe fornire agli eserciti informazioni sulle capacità sviluppate dalle Forze di difesa israeliane che riguardano gli aerei.

Gantz ha affermato che l'accordo del 2020, relativo alla vendita agli Emirati, fu stipulato "al Pentagono in una serie di tre incontri, con team dell'establishment della difesa rimasti negli Stati Uniti per un mese". "Qualsiasi discussione su questo tema deve riaffermare che le conclusioni a cui sono giunto con il segretario alla Difesa, con il sostegno dell'amministrazione Trump nel 2020, sono ancora valide e che il vantaggio militare qualitativo di Israele rimane chiaro e inalterato. Un accordo che impone a Israele di rinunciare alla sua superiorità in termini di sicurezza in Medio Oriente e alla sua alleanza strategica con gli Stati Uniti è un pessimo affare".