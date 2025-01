Mo: Gaza, 'idea Trump di trasferire i palestinesi rimarrà una mera illusione'

Gaza, 26 gen. (Adnkronos) – L'ufficio stampa del governo di Gaza ha condannato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul "trasferimento di cittadini di Gaza nei paesi vicini". "Affermiamo che questa nozione rimarrà una mera illusione nella mente di coloro che la propongono, destinata a fallire come tutti i precedenti piani e tentativi di spostamento degli ultimi decenni", ha affermato in una nota.

"Mettiamo in guardia contro lo sfruttamento della catastrofica situazione umanitaria a Gaza, causata dal genocidio commesso dall'occupazione. Chiediamo un'azione rapida per affrontare le diverse esigenze di vita e umanitarie dei residenti di Gaza e accelerare gli sforzi per un riparo, un soccorso e una ricostruzione".

L’Ufficio ha invitato le organizzazioni internazionali, nonché i paesi arabi e islamici, a sostenere fermamente “il diritto dei rifugiati al ritorno e al risarcimento. È essenziale che al nostro popolo sia consentito di determinare il proprio destino, di liberarsi dall'occupazione e di stabilire il proprio stato indipendente con Gerusalemme come capitale".