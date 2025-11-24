Mo: Hamas, 'arrestati in Cisgiordania due nostri rappresentanti nell'Anp'

Ramallah, 24 nov. (Adnkronos) - Due membri di Hamas eletti nel consiglio legislativo dell'Autorità Nazionale Palestinese sono stati arrestati questa mattina a est di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'Ufficio per gli Affari dei Prigionieri del movimento islamista, secondo ...

Ramallah, 24 nov. (Adnkronos) – Due membri di Hamas eletti nel consiglio legislativo dell'Autorità Nazionale Palestinese sono stati arrestati questa mattina a est di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'Ufficio per gli Affari dei Prigionieri del movimento islamista, secondo cui Ahmed Atoun, 57 anni, adesso rilasciato, era stato prelevato alcune ore prima, legato e bendato, dalla sua casa a Beit Sahour, a est di Betlemme, per essere interrogato in una struttura militare israeliana.

Muhammad Abu Tir, 75 anni, secondo Hamas è ancora in detenzione dopo essere stato prelevato dalla sua casa a Dar Salah, a est di Betlemme. Entrambi gli uomini sono stati eletti nelle liste di Hamas alle ultime elezioni legislative dell'Autorità Nazionale Palestinese del 2006, le più recenti fino ad oggi.