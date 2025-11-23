Mo: Hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore Tabatabai

Beirut, 23 nov. (Adnkronos) – Hezbollah ha confermato l'eliminazione del suo capo di stato maggiore e secondo in comando, Haytham Ali Tabtabai, colpito dalle Idf in un appartamento nel quartiere Dahiyeh di Beirut. Lo riportano i media israeliani.
