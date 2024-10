Mo: Idf, 'in corso incursioni a Gaza, uccisi diversi terroristi'

Mo: Idf, 'in corso incursioni a Gaza, uccisi diversi terroristi'

Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane affermano che le truppe stanno effettuando incursioni mirate nella zona centrale di Gaza e hanno ucciso diversi combattenti di gruppi terroristici. L'esercito ha aggiunto che le truppe hanno combattuto anche contro terroristi nelle aree di Rafah e Jabaliya.

"Le forze continuano i loro sforzi per evacuare i civili in aree sicure, nonostante gli sforzi di Hamas per impedire ai civili di farlo", ha detto ancora l'Idf.