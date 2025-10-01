Mo: Katz, 'Gaza City quasi accerchiata, è ultima opportunità per andarsene'

Tel Aviv, 1 ott. (Adnkronos) - Le truppe israeliane sono prossime al completo accerchiamento della città di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo che le Idf stanno attualmente conquistando la parte occidentale del corridoio Netzarim, a sud di Gaza City...

Tel Aviv, 1 ott. (Adnkronos) – Le truppe israeliane sono prossime al completo accerchiamento della città di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo che le Idf stanno attualmente conquistando la parte occidentale del corridoio Netzarim, a sud di Gaza City, fino alla costa, "dividendo Gaza in due tra il nord e il sud".

"Questo renderà più stretto l'accerchiamento attorno a Gaza City e chiunque la lasci verso sud sarà costretto a passare attraverso i posti di blocco delle Idf", afferma Katz.

In precedenza, l'esercito aveva annunciato che la strada costiera Rashid a Gaza sarebbe stata chiusa al traffico in direzione nord verso Gaza City a partire da mezzogiorno. "Questa è l'ultima opportunità per i residenti di Gaza che lo desiderano di spostarsi a sud e lasciare i terroristi di Hamas isolati a Gaza City, di fronte all'attività delle Idf che continua con tutta la sua forza", continua Katz. Coloro che rimarranno a Gaza City sono "terroristi e sostenitori del terrore".