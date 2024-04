Mo: Katz, 'sostegno Papa ha grande peso morale per liberazione ostaggi'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Ringrazio Papa Francesco per aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei sequestrati che sono con me durante la mia visita in Italia. Nel sesto mese della strage del 7 ottobre, l'incontro e il sostegno del Papa hanno un grande peso morale che lanc...

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Ringrazio Papa Francesco per aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei sequestrati che sono con me durante la mia visita in Italia. Nel sesto mese della strage del 7 ottobre, l'incontro e il sostegno del Papa hanno un grande peso morale che lancia un messaggio chiaro: il mondo deve mobilitarsi e agire per la liberazione incondizionata di tutti i rapiti". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.