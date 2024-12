Mo: La Russa, 'mai vietare manifestazioni, se violente da contrastare senza se e senza ma'**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Condanno fermamente gli episodi che hanno visto agenti delle Forze dell'Ordine dovere contrastare azioni violente. Ho detto e ripeto che non chiederò mai il divieto di una manifestazione, non fosse per altro perchè quando ero giovane di manifestaz...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Condanno fermamente gli episodi che hanno visto agenti delle Forze dell'Ordine dovere contrastare azioni violente. Ho detto e ripeto che non chiederò mai il divieto di una manifestazione, non fosse per altro perchè quando ero giovane di manifestazioni a me ne hanno vietate circa una al mese e quindi so come sia sbagliato. Ma una manifestazione che però produce violenza deve essere contrastata, condannata senza se e senza ma, qualunque sia la ragione per cui la manifestazione è stata indetta". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando all'Assemblea nazionale di Noi moderati.