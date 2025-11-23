Beirut, 23 nov. (Adnkronos) – Attacchi dell'Idf sono in corso nella regione di al-Bekaa, nel Libano orientale, in seguito all'attacco di Dahieh che ha colpito il numero 2 di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, considerato il capo di stato maggiore ad interim del Partito di Dio. Lo riportano i media libanesi.
Mo: media, 'in corso raid Idf nel Libano orientale'
