Gaza, 17 dic. (Adnkronos) – Un attacco aereo israeliano nella parte occidentale di Gaza City, sul lato di Hamas della linea del cessate il fuoco, ha provocato almeno un morto. Lo riportano i media palestinesi.
Mo: media, un morto in attacco aereo israeliano a Gaza City
