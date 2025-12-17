Home > Flash news > Mo: media, un morto in attacco aereo israeliano a Gaza City

Gaza, 17 dic. (Adnkronos) – Un attacco aereo israeliano nella parte occidentale di Gaza City, sul lato di Hamas della linea del cessate il fuoco, ha provocato almeno un morto. Lo riportano i media palestinesi.