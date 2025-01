Mo: migliaia di palestinesi in strada mentre Idf blocca accesso al nord della Striscia

Gaza, 26 gen. (Adnkronos) - Migliaia di sfollati di Gaza si sono radunati lungo la strada costiera nel centro di Gaza, in attesa di tornare nel nord della Striscia. In base all'accordo di cessate il fuoco, l'esercito israeliano avrebbe dovuto consentire ai palestinesi di tornare nel nord d...

Gaza, 26 gen. (Adnkronos) – Migliaia di sfollati di Gaza si sono radunati lungo la strada costiera nel centro di Gaza, in attesa di tornare nel nord della Striscia. In base all'accordo di cessate il fuoco, l'esercito israeliano avrebbe dovuto consentire ai palestinesi di tornare nel nord di Gaza lungo la strada al-Rashid a partire da ieri e avrebbe dovuto ritirarsi da una parte del corridoio Netzarim est-ovest, lungo quella strada, entro oggi.

Tuttavia, Israele ha affermato che non permetterà ai cittadini di Gaza di raggiungere il nord della Striscia finché Hamas non organizzerà il rilascio della civile Arbel Yehud, che avrebbe dovuto essere liberata nel weekend, in conformità con la clausola dell'accordo che prevedeva che le donne civili fossero liberate per prime, mentre ieri sono state rilasciate quattro soldatesse.

In una dichiarazione rilasciata oggi pomeriggio, un funzionario diplomatico ha detto ai giornalisti che il primo ministro Benjamin Netanyahu "rimane fermo sulla decisione presa di non consentire il passaggio dei cittadini di Gaza verso nord attraverso il corridoio Netzarim, finché non sarà risolta la questione del ritorno di Arbel Yehud", senza specificare cosa ciò comporterebbe.