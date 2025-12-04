Mo: Netanyahu, 'palestinesi che combattono Hamas sarebbero leadership alternativa'

Mo: Netanyahu, 'palestinesi che combattono Hamas sarebbero leadership al...

Mo: Netanyahu, 'palestinesi che combattono Hamas sarebbero leadership al...

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - Israele cercherà palestinesi disposti a prendere il controllo della Striscia di Gaza. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al New York Times, spiegando che "ci sono palestinesi a Gaza che attualmente combattono contro Hamas. Dicono: &...

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) – Israele cercherà palestinesi disposti a prendere il controllo della Striscia di Gaza. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al New York Times, spiegando che "ci sono palestinesi a Gaza che attualmente combattono contro Hamas. Dicono: 'Basta con la dittatura del terrore'. Vogliono controllare il proprio destino e penso che dovremmo dare loro una possibilità".

Netanyahu ha aggiunto che, nonostante le pressioni, non intende smantellare l'Autorità Nazionale Palestinese. Riferendosi alle bande e alle milizie sostenute da Israele a Gaza, il premier israeliano ha concluso suggerendo che "i palestinesi che combattono Hamas" potrebbero formare una leadership alternativa.